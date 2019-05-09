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ما حقيقة وفاة أمير سعودي في احد مستشفيات الرياض

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تداول ناشطون ابناء وفاة الامير محمد بن فيصل في أحد مستشفات الرياض فيما نفت مصادر مقربة صحة هذه الانباء.

وفي وقت سابق، تضاربت الأنباء حول مصيرالأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال، مع الزعيم، بين تأكيدات تقديمه استقالته من منصبه، أو نفي ذلك.

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وترددت أنباء بقوة، تفيد بتقديم الأمير محمد بن فيصل، استقالته إلى هيئة ، وهو ما نفته الهيئة جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها لم تستلم استقالته حتى اللحظة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “الجزيرة” .

من جهته، غرد الإعلامى احمد العجلان عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا : "للتوضيح فإن الأمير محمد بن فيصل أكد لي بأنه عازم على الرحيل، وينتظر الموافقة الرسمية على ذلك كما أنه قام أمس بتوديع بعض منسوبي النادي".

يذكر أن فهد بن أحمد الراشد، قد تقدم بالاستقالة من منصبه، كنائب لرئيس الهلال، بعد ساعات من الهزيمة أمام التعاون، بهدفين دون مقابل، والتى منحت النصر صدارة الدورى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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