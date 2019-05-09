شكرا لقرائتكم خبر عن كساد غير مسبوق في أسواق مدينة تعز نتيجة حصار المليشيا.. فيديو والان مع التفاصيل

تشهد أسواق مدينة تعز كساد حاد نتيجة الحصار الحوثي على المدينة منذ اربعة اعوام. وادى حصار تعز إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة صعوبة نقل المواد الغذائية عبر منافذ فرعية جبلية. وفيما يلي مقطع فيديو لأراء المواطنين:

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