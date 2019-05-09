مقتل ثلاثة في هجوم لداعش على بلدة جنوبي ليبيا

أسفر هجوم كر وفر يشتبه أنه من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي على بلدة غدوة في جنوبي ليبيا، الخميس، عن مقتل ثلاثة أشخاص.

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان ومسؤول عسكري في ليبيا القول إن الإرهابيين اقتحموا البلدة، الخميس، وفتحوا النار قبل أن يفروا إلى الصحراء.



وينشط تنظيم داعش الإرهابي في الجنوب الليبي الذي تراجع إليه بعد أن فقد معقله في مدينة سرت بوسط البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتعرضت بلدة "غدوة" (60 كم جنوب مدينة سبها) لعدة هجمات إرهابية من قبل عناصر داعش وعصابات تشادية، خلال الأشهر الأخيرة الماضية.

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وخلال تلك الهجمات تشتبك عناصر داعش مع الأهالي، ما يتسبب في سقوط قتلى وجرحى، وغالبا ما تداهم منازل لأشخاص مطلوبين بالاسم لديها وتحتجزهم.

وأطلق الجيش الوطني الليبي، في الرابع من أبريل/نيسان الجاري، عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التي تتلقى دعماً مادياً وعسكرياً من حكومة الوفاق.



ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة، بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"خلة الفرجان".



