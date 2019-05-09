الان تتابع إيران تقول إنها تريد إعادة الاتفاق النووي لمساره وتعزيزه والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365: قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي اليوم الخميس إن بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية “إلى مساره” بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن كمالوندي قوله “هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)

وإعادتها إلى مسارها”.

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