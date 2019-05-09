الطيران المدني الإماراتي: من السابق لأوانه تحديد تاريخ إعادة تحليق الطائرة B737-8Max

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تعمل بشكل وثيق مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الأخرى في جميع أنحاء العالم للوقوف على آخر التطورات الجارية الخاصة بطائرات البوينغ طراز B737-8Max.

ووفق وكالة "وام" أوضحت في بيان أن فريقا منها شارك مؤخرا في اجتماعات فريق المراجعة الفنية الذي تم تشكيله للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة وأنها على تواصل مع الإدارة الفيدرالية للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على المزيد من المعلومات الفنية بشأن التحسينات المقترحة، وعليه لا يمكن حاليا تحديد تاريخ بإعادة السماح للطائرة بالتحليق قبل التأكد من جميع العناصر ضمانا لأمن وسلامة المسافرين.