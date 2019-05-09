السعودية.. "الصحة" تنصح بالتقليل من تناول العصائر المركزة في رمضان

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر ضمن سلسلة 30 رسالة رمضانية ، ضرورة التقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة أو البودرة.

وبينت أن هذه العصائر فوائدها أقل ، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من السكر والألوان الصناعية والنكهات ولا يوجد بها أي نسب من العصائر الطبيعية.

يذكر أن هذه الأنشطة التوعوية تأتي تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.