ملك البحرين: على قطر التوقف عن دعم وتمويل الإرهاب

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التزام المنامة بمواقفها الراسخة مع السعودية والإمارات ومصر المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة.

وشدد ملك البحرين على ضرورة أن تتوقف قطر عن دعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار، وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة.