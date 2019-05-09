ماكرون: يجب حل برنامج ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في حديث لقناة "العربية" أن "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ تشوبه ثغرات ويجب استكماله"، مشيراً الى أنه "يجب حل مسألة برنامج ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية".

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بضرورة تجنب أي تصعيد، ورضوخها للأمر الواقع الذي آلت إليه الأمور بسبب سياساتها المخالفة.