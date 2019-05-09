ماكرون: يجب حل برنامج ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث لقناة "العربية" أن "الاتفاق النووي مع إيران تشوبه ثغرات ويجب استكماله"، مشيراً الى أنه "يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية".
وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران بضرورة تجنب أي تصعيد، ورضوخها للأمر الواقع الذي آلت إليه الأمور بسبب سياساتها المخالفة.
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