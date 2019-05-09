اجتماع طارىء لمجلس الأمن حول إدلب يوم الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اجتماعاً طارئاً مغلقاً، يبحث فيه الوضع في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بناءً على طلب بلجيكا، وألمانيا، والكويت، وفق ما أفاد به دبلوماسيون، الأربعاء.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة، التي تشهد منذ نهاية أبريل(نيسان) تصعيداً في العمليات القتالية.

وتقول الأمم المتحدة، إن "أكثر من 150 ألف شخص فروا في أسبوع من مناطق يسيطر عليها المقاتلون الإسلاميون في المحافظة، بعدما استهدفتها ضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية".

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وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، أطراف النزاع على تحييد المدنيين، خاصةً بعدما استهدفت ضربات جوية العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل(نيسان) الماضي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، إن "الوضع الإنساني في سوريا دقيق، وأي خيار عسكري غير مقبول. نطالب بوقف أعمال العنف، وندعم الأمم المتحدة من أجل حل سياسي ضروري".

وإدلب، هي آخر معقل كبير للمقاتلين الإسلاميين لا يسيطر عليه النظام السوري، وتهيمن عليها هيئة تحرير الشام، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة.