أكدت مصادر، أن عدداً من المحامين بصدد تولي الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير، في القضايا المرفوعة ضده، بعد اتهامه بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر، حسب صحيفة "الصيحة" السودانية، الأربعاء، أن أحد المحامين السودانيين، فضل الظهور للدفاع عن البشير، فيما كشفت مصادر أخرى، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، لم تتسلم خطاباً رسمياً يفيد بظهور محامٍ للدفاع عن البشير، وأوضحت أن طلب الدفاع يأتي عقب مرحلة الاستئناف.
وتوقعت المصادر، أن تتشكل هيئة دفاع تضم محامين ينتسبون للحركة الإسلامية، وأشارت إلى أن خطوة الدفاع عن البشير تأتي من منطلق أنه رئيس متهم، وأن حق الدفاع مكفول لأي شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: محامون إسلاميون يشكلون هيئة للدفاع عن البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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