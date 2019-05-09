حراك السودان يتهم العسكر بالتمسك بالسلطة ويهدد بـ"عصيان مدني"

اتّهم قادة حركة الاحتجاج في السودان الأربعاء، المجلس العسكري الحاكم بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم "عصيان مدني"، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.

ودعا قادة الاحتجاج الذين يستمدون قوتهم من آلاف المحتجين المرابطين منذ 6 أبريل (نيسان) أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، إلى نقل سريع للحكم الى سلطة مدنية.

واتهم المجلس العسكري المكون من 10 من قادة الجيش والأجهزة الأمنية، بتعطيل نقل السلطة إلى المدنيين وذلك بعد عدة اجتماعات مع ممثلي ائتلاف الحرية والتغيير.

وتعليقا على سؤال حول الخطوات التي يمكن للمتظاهرين القيام بها بعد عدم الاتفاق مع الجيش على كيفية نقل السلطة، تحدث أحد قادة الاحتجاجات خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي، عن "إجراءات تصعيدية"، مضيفاً إنّ "خطوات التصعيد محددة بالنسبة لنا ... الاستمرار في الاعتصام ونحن حالياً نستعد (لحملة) عصيان مدني" في أرجاء البلاد.

واعتبر ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الأسبوع الماضي "مخيبة للأمال" وتنذر بوضع البلاد في "مهب الريح".

وأكد ائتلاف الحرية والتغيير في بيان أنّ "السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال".

كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ"اختطاف الثورة وتعطيلها".

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من جهة أخرى حضّ نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، على التوصل الى اتفاق مع المتظاهرين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن سوليفان أيّد في مكالمة هاتفية مع البرهان الأربعاء، "تطلعات الشعب السوداني لمستقبل حر وديموقراطي ومزدهر".

وشجّع سوليفان البرهان على "التحرك بشكل عاجل نحو حكومة انتقالية بقيادة مدنية" وكذلك التوصّل الى اتفاق مع قوى تحالف الحرية والتغيير.

وقال المجلس العسكري إنه "يتفق مع غالبية المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكن لديه تحفظات عديدة عن مقترحات".

وأعلن الثلاثاء أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع منتقداً الائتلاف لعدم إدراج ذلك في مقترحاته.

وعلق الائتلاف بأن المجلس العسكري قام "بإثارة قضايا غير ذات صلة مثل اللغة ومصادر التشريع في تكرار ممل لمزايدات النظام القديم".

وقال خبراء إن "المسائل المتعلقة بطبيعة النظام أثناء المرحلة الانتقالية وما بعدها يجب أن تحال إلى استفتاء بعد حوار وطني حولها".