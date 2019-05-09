الجيش الليبي: الطيار البرتغالي لا يتمتع بحقوق الأسير

قال المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، التابع للقيادة العامة للجيش الليبي: "لم يتحدد إلى الآن مصير الطيار البرتغالي الذي أسقطت طائرته"، مضيفاً "سنقوم بتحديد ما سنقوم به معه على ضوء التحقيقات الجارية".

وأضاف العميد المحجوب، في تصريحات، نقلتها عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الطيار المرتزق لا يتمتع بنفس حقوق الأسير، وسيعامل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "ارتكب جرائم قتل أبرياء من النساء والأطفال"، وفق ما أوردت صحيفة "المتوسط" الليبية، اليوم الأربعاء.

وتابع المحجوب، أن "تنظيم الإخوان الإرهابي وميليشياته المتسترة بحكومة الوفاق تدفع لهؤلاء المرتزقة من أموال الليبيين"، مضيفاً أن "قيادات الإخوان موجدون في تركيا وقطر، وهم على حلف ونسق واحد".

وأشار المتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة، إلى أن "تنظيم الإخوان الإرهابي وميلشياته سيحاول جلب المزيد من المرتزقة، بعدما أدركوا أن نهايتهم اقتربت، للبقاء والسيطرة في ليبيا بأي ثمن".

وأكد أن "هناك عدد من المرتزقة، من جنسيات سورية وتونسية وبعض الأفارقة"، مبيناً أن "حجم تأثير هؤلاء ليس كبيراً، خاصةً أنهم يقاتلون من أجل المال، لا من أجل الإيمان بقضية، وهو أحد أهم عوامل النصر".