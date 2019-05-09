داعش يذبح 8 أشخاص من عائلة واحدة في الموصل

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، بأن ثمانية أشخاص من عائلة مسؤول محلي قتلوا ذبحاً في هجوم لتنظيم داعش على منزلهم في الساحل الأيمن من الموصل.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر القول إن "عناصر من تنظيم داعش اقتحموا منزل مختار منطقة الكوار الواقعة في الساحل الأيمن من الموصل، وقاموا بذبح المختار وزوجته وأولاده الستة".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي".

يشار إلى أن العديد من الخلايا النائمة لعناصر تنظيم داعش ما زالت متواجدة داخل مدينة الموصل، رغم جهود القوات الأمنية الحثيثة لتعقبهم.