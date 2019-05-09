الاتحاد الأوروبي: من تخفيض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي

أكد الاتحاد الأوربي قلقه من تخفيض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وقال الاتحاد، اليوم الخميس، أيار 09، 2019: نتابع عن كثب مدى مواصلة إيران تنفيذ التزاماتها.

وتابع الاتحاد في بيان له: نحض إيران على مواصلة الالتزام بتعهداتها.

كما دعا الاتحاد إيران إلى الابتعاد عن أي تصعيد.

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وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن بلاده لن تنسحب من الاتفاق النووي وإنما ستتوقف عن تنفيذ بعض بنوده، ورد مصدر بالرئاسة الفرنسية على ذلك بأن أوروبا ربما تضطر لإعادة فرض عقوبات على طهران.

وفي السياق ذاته، ذكر التلفزيون الإيراني أن طهران أبلغت سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بوقف تنفيذ بعض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وأضاف ظريف -في تصريحات بالعاصمة الروسية موسكو، في مستهل زيارة لإجراء مباحثات رسمية مع المسؤولين هناك- أن الاتفاق النووي يكفل لبلاده خفض التزاماتها جزئيا أو كليا إذا لم توف الدول الأعضاء بالتزاماتها.