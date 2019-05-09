شكرا لقرائتكم ماكرون لـ"العربية": على إيران الالتزام بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح لمراسل "العربية" الخميس أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي. وأضاف أن الاتفاق النووي تشوبه ثغرات ويجب استكماله.
وتابع قائلاً:" يجب حل مسألة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية. كما طالب إيران بضرورة تجنب التصعيد.
من جهتها، أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها من موقف إيران إزاء الاتفاق النووي.
واعتبرت موغريني الاتفاق النووي مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة.
عقوبات جديدة
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن الأربعاء، عن عقوبات ضد "صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية" لتعزيز الضغط على النظام، وهدد باتخاذ إجراءات جديدة إذا لم "تغير (طهران) جذريا سلوكها".
وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترمب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد.
وتوعد ترمب إيران بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري. وقال "نسعى لحرمان إيران من عائدات صادرات المعادن لتمويل برنامجها النووي".
وأضاف أنه ستفرض عقوبات على مؤسسات مالية أجنبية لها تعاملات مع قطاع المعادن الإيراني.
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي إن العقوبات الجديدة تمثل رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.
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