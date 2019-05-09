ماكرون يدعو إلى تجنب "التصعيد" في الملف النووي

اسماء السيد - سيبيو: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس الى تجنب "التصعيد" بعد قرار إيران تعليق اثنين من تعهداتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، وتعزيز العقوبات الأميركية على طهران.
وقال الرئيس الفرنسي عند وصوله لحضور القمة الأوروبية غير الرسمية في سيبيو برومانيا "يجب الحفاظ" على الاتفاق، مضيفا أن "إيران يجب أن تبقى ضمن هذا الاتفاق".
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