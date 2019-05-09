شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة فلاي ناس 871 المتجهة إلى أبها، تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 386 المتجهة إلى جدة ساعتين بسبب كثافة التشغيل التى تشهدها الشركة فى نقل المعتمرين.
وأضاف المصدر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام فى حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار لم تتلق أى إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب، من جانبها دفعت سلطات المطار بإعداد إضافية لتسهيل إجراءات سفر المعتمرين إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة.
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