شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل..البرلمان ينظر 98 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، 98 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء البرلمان، والموافقة على توصيات اللجنة ثم إحالة التقارير للحكومة لاتخاذ اللازم وتنفيذ ما جاء فى التقارير من توصيات. 1. عودة نيابة مرور مركز الصف إلى مكانها السابق بوحدة مرور الصف بمحافظة الجيزة. 2. تطبيق خدمة الدفع الالكترونى لرسوم التقاضى. 3. إنشاء مكتب للشهر العقاري بقرية ميت غراب مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 4. إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية – محافظة مطروح. 5. فتح مكتب للطب الشرعى – محافظة الوادى الجديد. 6. إنشاء مجمع محاكم بمدينة المنيا الجديدة – محافظة المنيا. 7. إدراج مجلس قروى مشطا، قرى مجلس قروى سلامون ضمن خطة الصرف الصحى – مركز طما – محافظة سوهاج. 8. سرعة تشغيل المرحلة الثانية من مرشح مياه قرية السكساكة – مركز طما – محافظة سوهاج. 9. 9 عمل فرعين (ثانى وثالث) لبنك الإسكان والتعمير بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. 10. إدراج بعض القرى – بمركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ ضمن مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة. 11. إدراج منطقة تل الحدادين بمدينة البرلس إلى الحيز العمرانى لمدينة البرلس – محافظة كفر الشيخ. 12. إدراج منطقة بر بحري – مركز البرليس – محافظة كفر الشيخ بمشروع الصرف الصحى. 13. إقامة محطة صرف صحى بقرية دهمروا بمركز مغاغة – محافظة المنيا. 14. استكمال مشروع الصرف الصحى بجميع مراكز وقرى – محافظة المنيا. 15. إدراج قريتى أدندان، ودار السلام في خطة الصرف الصحى – بمحافظة أسوان. 16. تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية العزيزية بمركز سمنود – محافظة الغربية. 17. سرعة الانتهاء من تطوير مزلقان قريتى شبلنجة، منية السباع واستكمال السور – مدينة بنها – محافظة القليوبية. 18. إحلال وتجديد وتوسعة الكباري بمركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية. 19. البدء في تنفيذ تطوير محطة السكة الحديد بقرية منية السباع – مركز بنها – محافظة القليوبية. 20. إعادة رصف وتوسعة طريق (دمنهور – إدكو) وكذلك طريق حسن باشا مع أهمية ربط طريق دمنهور بالطريق الدولي الساحلى – محافظة البحيرة. 21. الموافقة على استكمال رصف بعض الطرق بمركز المحمودية – محافظة البحيرة. 22. سرعة صيانة السلالم الخاصة بكوبري السادس من أكتوبر لتسهيل عبور المشاة بالمناطق وخاصة أعلى نهر النيل بين منطقتي الزمالك وماسبيرو – محافظة القاهرة. 23. إدراج طريق الحامول – بلطيم ضمن الخطة وذلك لعمل ازدواج للطريق والموافقة على رصف وتكملة رصف طريق الحامول – علام – كوبري 7 محافظة كفر الشيخ. 24. إنشاء كوبري علوي على النيل يربط بين جزيرة نزلة باقور وقرية نزلة باقور – مركز أبوتيج – محافظة أسيوط. 25. إنارة الطرق الفرعية التي تربط قرى مركز سمسطا – محافظة بني سويف. 26. تطوير محطة محولات كهرباء قشيشة بمركز الواسطى – محافظة بنى سويف. 27. إنارة الطريق الصحراوى من قرية البرشا إلى طريق الجيش – محافظة المنيا. 28. تحويل كابلات كهرباء الضغط العالى إلى كابلات أرضية بقرية الحجايزة - مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 29. إقامة محطة كهرباء بمنطقة شرق السويس لتغذية مشروع تعمير (40) ألف فدان الواقع في حدود محافظة السويس. 30. نقل كوبرى عزبة الحاج خليل بطره أمام الشارع الرئيسى للعزبة – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 31. تغطية مصرف أرض العنب بمركز طلخا – محافظة الدقهلية. 32. استكمال تغطية (400م) من مصرف أنفسط المار أمام قرية ونا القس – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف. 33. عمل سقف لمجرى السيول بقرية السرارية مجلس قروى بنى خالد – مركز سمالوط – محافظة المنيا. 34. تغطية مصرف نزار زاوية دهشور – محافظة الجيزة. 35. إنشاء مشروع استثمارى ما بين مدينة طور سيناء، ومدينة أبو رديس على خليج السويس على غرار مشروع الاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ. 36. دعم مستشفى دميرة للأمراض النفسية بمركز طلخا – محافظة الدقهلية، بعدد خمسين سريرًا. 37. توفير جهاز فصل الصفائح الدموية لبنك الدم – بمحافظة المنيا. 38. إنشاء وحدات صحية جديدة بقرى (أبو بسيونى، الربايعة، جاد الله، الشراقوة البحرية، الزحاليق، عزبة الكوم) مع تخصيص الأرض اللازمة لذلك مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. 39. تزويد قرى الوحدات الصحية بمركز ومدينة بنها – محافظة القليوبية بالقوافل الطبية وقوافل فيروس سى. 40. تجهيز غرفة العناية المركزة بمستشفى مشتول السوق المركزى – محافظة الشرقية. 41. إنشاء وحدة صحية بقرية منشية الغربي – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية. 42. إنشاء كبائن فيبر نت – بدائرة منفلوط – محافظة أسيوط. 43. إلغاء خطوط المحمول غير المسجلة ببطاقات الرقم القومى. 44. توصيل خطوط الهاتف إلى أهالي قرية الديبة بحي غرب – محافظة بورسعيد. 45. تطوير مكتب بريد أطواب – مركز الواسطى – محافظة بني سويف. 46. إحلال وتجديد مكتب بريد السنبلاوين – محافظة الدقهلية. 47. إنشاء مكتب بريد بقريتي منية السباع ومجول، وتحسين مستوى مكتب البريد بقرى مركز بنها – محافظة القليوبية. 48. توفير عدد (2) شقة سكنية بمنطقة أطلس لصالح مكتب البريد – مدينة السلام – محافظة القاهرة. 49. إنشاء مكتب بريد بعزب خليل الجندى – مركز أطسا - محافظة الفيوم. Advertisements 50. إنشاء وبناء مكتب بريد بقرية أبو سيدهم – مجلس قروي شوشة بمركز سمالوط – محافظة المنيا. 51. إنشاء مكتب بريد بقرية العكايشة – مجلس قروى اسطال- مركز سمالوط – محافظة المنيا. 52. إنشاء مكتب بريد بقرية كوم الحاصل مركز مغاغة – محافظة المنيا. 53. إنشاء مكتب بريد بقرية نزلة دوينة – مركز أبو تيج – محافظة أسيوط. 54. إنشاء مكتبى بريد بقريتى المعدية، 6 أكتوبر – مدينة إدكو – محافظة البحيرة. 55. إنشاء وحدة للغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى سوهاج العام وبمستشفى المراغة المركزي – محافظة سوهاج. 56. إنشاء المعهد العالى للخدمة الاجتماعية نظام السنوات الأربع بجامعة المنيا. 57. إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات والخاص بوقف القبول بمدارس التمريض الملحقة بالمستشفيات الجامعية. 58. إنشاء مدرسة تجريبية لغات على مساحة أرض مستقطعة من مساحة الأرض الخاصة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية - محافظة الدقهلية. 59. توفير موارد مالية باستغلال أسوار المدارس الحكومية بإنشاء محلات تجارية تُباع أو يتم تأجيرها كحق انتفاع. 60. توسعة مدرسة عمر بن الخطاب الكائنة بمنطقة تقسيم النصر للسيارات بجوار مسجد عمر بن الخطاب – حلوان- محافظة القاهرة. 61. عمل عقود لسد العجز في مدارس محافظة الشرقية من عمال وأمن وإداريين ومعلمين 62. إنشاء مدرسة للمعاقين وأصحاب القدرات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والمراكز المحيطة بها بمحافظة الشرقية. 63. تنفيذ القرار الصادر لإغلاق مقابر الطيبة القديمة – محافظة الدقهلية. 64. إنشاء ميدان في تقاطع طريق شوشة مع الطريق الزراعي أمام مدرسة التجارة بنات – مركز سمالوط – محافظة المنيا. 65. إنشاء كورنيش ومرسى على النيل في منطقة أبوهور وكلابشة على مسافة 200 متر – مركز ومدينة نصر النوبة – محافظة أسوان. 66. تشكيل مجلس أعلى لتنمية محافظة الوادى الجديد. 67. اعتماد مبلغ مالى لرصف طريق نجع البرزى إلى العقولة– قرية الشرقى بهجورة – مركز نجع حمادى – محافظة قنا. 68. إنشاء وحدة بيطرية بجمعية الصالحات الزراعية – بمركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. 69. إعادة بناء الجمعية الزراعية بقرية الفقهاء البحرية الملاحة – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. 70. إعادة النظر في شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية في الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها. 71. إقامة مبنى للنيابة الإدارية بمدينة أسوان – محافظة أسوان. 72. إنشاء قسم شرطة طما – محافظة سوهاج. 73. إنشاء وحدة مرور بدار السلام – محافظة سوهاج. 74. تشغيل السجل المدنى لقرية العلاقمة بمركز ههيا – محافظة الشرقية. 75. إقامة نقطة إطفاء مجهزة بسيارة إطفاء بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج – محافظة سوهاج. 76. إعادة تأهيل قصر ثقافة مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية. 77. تخصيص مقر لمكتب تفتيش الآثار بمجمع المصالح بمركز سمالوط – محافظة المنيا. 78. تزويد قرى الوحدات المحلية لمركز ومدينة بنها بالقوافل الثقافية من خلال مراكز الشباب. 79. إنشاء مركز ثقافي بحي ومدينة المعصرة – بحلوان – محافظة القاهرة. 80. إعادة تشغيل محطة مياه الشرب بالخازندار – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية. 81. إنشاء محطة معالجة صرف صحي على جرن عزبة بناني التابعة لقرية بهوت - مركز نبروه محافظة الدقهلية. 82. بشأن الحالة السيئة لمحطة مياه منفلوط – محافظة أسيوط. 83. ســـــرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية سنديون – مركز قليوب – محافظة القليوبية. 84. توصيل الصرف الصحي بعزبة الغنامة – مركز قليوب – محافظة القليوبية. 85. سرعة إدراج قرية بنى خالد وقرية السرارية في خطة الصرف الصحى هذا العام – مجلس قروي بنى خالد – سمالوط – محافظة المنيا. 86. إنشاء مرشح للمياه بقرية الرمادي بحري مركز إدفو – محافظة أسوان. 87. إقامة مشروع الصرف الصحي لقرية الرمادى بحري - مركز إدفو – محافظة أسوان. 88. استكمال مشروع الصرف الصحي بقرى مركز السادات - محافظة المنوفية. 89. استكمال سور ومدرجات وتنجيل الملعب القانوني لمركز شباب قرية الطيبة بنبروه – محافظة الدقهلية. 90. إنهاء الإنشاءات وتوفير التجهيزات والأدوات الرياضية بمراكز الشباب بقرى ومركز ديرب نجم – محافظة الشرقية. 91. توفير الاعتماد المالي لبناء مبنى وسور وملعب تنجيل لمركز شباب قرية البوها المحطة – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية. 92. إنشاء جامعة للطفل في مركز شباب يكون نموذجيًا يتم اختياره في كل إدارة من إدارات الشباب والرياضة لاكتشاف الموهوبين في سن مبكرة. 93. إنشاء مركز شباب بمجلس قروي بني خالد على قطعة أرض تابعة لجهاز حماية النيل – مركز سمالوط – محافظة المنيا. 94. تزويد مركز شباب طحا بسمالوط – محافظة المنيا بصالة جيم والأدوات الرياضية اللازمة. 95. رفع كفاءة الملعب المتعدد بمركز شباب سنديون التابع لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية. 96. بشأن دعم مركز شباب الواسطى – محافظة بنى سويف، لتنفيذ أعمال الصيانة لحمام السباحة. 97. توفير الاعتماد المالي لإنشاء ملعب كرة قدم لمركز شباب قرية ميدوم – مركز الواسطى – محافظة بنى سويف على قطعة أرض مملوكة للأوقاف. 98. إنشاء فرع وملحق مركز شباب الشيخ زايد بالحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد لإنشاء حمام سباحة أوليمبي.

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