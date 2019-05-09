افادت مصادر المجتمعين في بكركي لقناة الـ "lbc" بأن "الحل الوحيد الذي عرضته وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ هو شراء الشقق من الاهالي واكدت ان الخطة مستمرة لانها حصلت على موافقة ​الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للـ lbc: الحل الذي عرضته بستاني ببكركي هو شراء الشقق من الاهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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