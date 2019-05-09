النشرة: الجيش السوري واصل تقدمه في ريف حماه الشمالي الغربي

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "الجيش السوري واصل تقدمه وتمكن من الدخول الى قلعة المضيق وبلدة الكركات بريف حماه الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وجوي وصاروخي كثيفة خلال الأيام الماضية ومستمرة الى الان.
وبسيطرة الجيش على مدينة قلعة المضيق ستكون قرى "التوينة وباب الطاقة" بحكم الساقطة نارياً بيد الجيش، وكان الجيش السوري قد سيطر امس على بلدة كفرنبودة الاستراتيجية ووصل بذلك الريفين الغربي والشمالي لحماه وثبت نقاط هامة له لاكمال باقي العمليات العسكرية.
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