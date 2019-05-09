اللجنة الفرعية اقرت المواد المتعلقة بالكوتا النسائية ترشيحا

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون اللامركزية الادارية جلسة برئاسة النائب جورج عدوان ودرست المواد التي سبق وأرجأتها.
واقرت اللجنة المواد المتعلقة بالكوتا النسائية ترشيحا بالاضافة الى المواد المتعلقة بنصاب الجلسات والمواد المتعلقة بالتصريح عن الذمة المالية لاعضاء مجلس الادارة.
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