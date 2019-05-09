اللجنة الفرعية اقرت المواد المتعلقة بالكوتا النسائية ترشيحا

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس اقتراح قانون ​اللامركزية الادارية​ جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​ ودرست المواد التي سبق وأرجأتها. واقرت اللجنة المواد المتعلقة ب​الكوتا النسائية​ ترشيحا بالاضافة الى المواد المتعلقة بنصاب الجلسات والمواد المتعلقة بالتصريح عن الذمة المالية لاعضاء مجلس الادارة.

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