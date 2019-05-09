العفو الدولية: محاكمة الامارات لـ8 لبنانيين بتهمة الارهاب جائرة والاتهامات ملفقة

اعتبرت ​منظمة العفو الدولية​ أن "محاكمة دولة ​الإمارات​ العربية المتحدة لثمانية لبنانيين موقوفين لديها بتهمة ​الإرهاب​ هي محاكمات جائرة كونها تستند إلى اعترافات أجبر المتهمون على الإدلاء بها تحت التعذيب"، واصفةً الاتهامات الموجهة إليهم، لناحية تشكيل خلية إرهابية والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في الإمارات بناءً على أوامر من ​حزب الله​، بأنها اتهامات ملفّقة.

ولفتت إلى أنه "تعرض هؤلاء الرجال للتعذيب، وأُجبروا على الإدلاء باعترافات"، مشيرة إلى أن"المتهمين قضوا سنوات طويلة في الإمارات لكنهم اليوم ممنوعون من رؤية أقاربهم أو حتى محاميهم بطريقة منتظمة".