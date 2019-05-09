بري التقى ريتشارد: الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية

عرض رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع ​السفيرة الاميركية​ في ​لبنان​ ​اليزابيت ريتشارد​ الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة . واكد بري على موقف ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون، وان الموقف موحد بين اللبنانيين حول ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخاصة.

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