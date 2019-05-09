دريان بحث مع النجاري بتعزيز العلاقات بين البلدين والتقى جوهل ومستشار الحريري

إلتقى مفتي الجمهورية ال​لبنان​ية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​، السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​، وبحث معه في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة وتعزيز العلاقات بين لبنان ومصر.

واستقبل سفيرة ​الدنمارك​ في لبنان ميريت جوهل، وجرى التداول في تعزيز التعاون بين البلدين.

كما التقى مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ النائب السابق ​قاسم عبد العزيز​، الّذي لفت بعد اللقاء إلى "أنّني تشرّفت بلقاء المفتي دريان، وتناقشنا في أمور دينيّة تخصّ منطقة الضنية، كما أثنيت على مواقفه الحكيمة الّتي أطلقها في رسالته الغرّاء مع بداية شهر الصيام، لاسيما لجهة دعمه المطلق لمسيرة الحريري، وطلبه إلى القوى السياسيّة كافّة بأن تتعاون معه بصدق وإخلاص في هذه المرحلة الحرجة الّتي يمرّ بها الوطن، وهو يبذل قصارى جهده ويعمل ليلًا نهارًا لإنجاز موازنة إنقاذيه في الأيام القليلة المقبلة".

والتقى أيضًا وفد اتحاد جمعيات ​العائلات البيروتية​ الّذين قدّموا له دعوة للإفطار السنوي الّذي يقيمه الاتحاد في 16 أيار الحالي.

إلى ذلك، استقبل المفتي دريان وفد ديوان العشائر العربية ومحمود العلايلي والد الطفل المغدور دانيال الّذي قُتل في ​بلجيكا​، بحضور القاضي الشرعي الشيخ ​خلدون عريمط​، والشيخ بلال الملا، وقد عرض الوفد لدريان قضية الطفل دانيال.