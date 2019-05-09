كنعان التقى كوبيتش وعرض معه عودة النازحين والملفان الاقتصادي والمالي

استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​ابراهيم كنعان​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، وجرى عرض في مسألة عودة النازحين السوريين، والملفين الاقتصادي والمالي من جانب الموازنة والاصلاحات ومؤتمر سيدر . وقد تطرّق البحث الى دور ​المجلس النيابي​ التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، ودعم المجتمع الدولي لهذا الدور وتفعيله وتطويره كحجر اساس في عملية الإصلاح المطلوبة في لبنان.

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