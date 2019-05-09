أوساط فلسطينية للنشرة: "الأونروا" تمهد لإغلاق برنامج الدعم الدراسي بلبنان

تخوفت أوساط تربوية فلسطينية عبر "النشرة" من "اقدام وكالة "الاونروا" في لبنان على اغلاق برنامج الدعم الدراسي المعتمد في مدارسها في لبنان والذي يهدف بشكل أساسي إلى حل مشاكل الصعوبات التعليمية في مهارات الكتابه والقراءة والحساب للطلاب المستهدفين، ورعاية الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والدعم النفسي، تحت ذريعة العجز المالي المتراكم".
وأعلن الكاتب علي هويدي الذي أثار الموضوع لـ "النشرة"، "اننا نتضامن ونؤيد الإعتصام السلمي الذي ينظمه فريق برنامج الدعم الدراسي غداً الجمعة أمام المكتب الإقليمي للوكالة في بيروت الساعة 10 صباحاً"، داعياً إلى "مشاركة الإعتصام من قبل الأهالي واللجان الشعبية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ودعوة خاصة للمشاركة في الإعتصام من قبل موظفي "الأونروا" المحليين والدوليين وفي المقدمة منهم المدير العام للوكالة في لبنان السيد كلاوديو كوردوني بهدف الضغط على المانحين ليس فقط لتثبيت البرنامج، وإنما لتثبيت العاملين في البرنامج تقديراً لجهودهم طيلة هذه السنوات".
وأكد ان "وقف البرنامج يعني وقف 250 موظف عن العمل، وارتفاع نسبة التسرب المدرسي بين الطلاب وتكريس للأمية، وارتفاع نسبة المعاناة الإجتماعية والإقتصادية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات".
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