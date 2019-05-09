النشرة: لجنة المرأة ناقشت موضوع إقرار "الكوتا" النسائية بقانون الإنتخاب

أفادت مراسلة "النشرة" في مجلس النواب، بأنّ "​لجنة المرأة والطفل​ النيابية عقدت جلسة برئاسة النائبة ​عناية عز الدين​، حيث ناقش أعضاء اللجنة و​المجلس النسائي​، موضوع إقرار "الكوتا" النسائية في ​قانون الإنتخابات​ البلدية والإختيارية، وتعديل بعض المواد في قانون ​الضمان الاجتماعي​، والقوانين المجحفة بحقّ المرأة كالأحوال الشخصية".

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