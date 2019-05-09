لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر موتقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا اليوم في ​لبنان​ نقطع يد السارق الذي يسرق رغيف الخبز ومن يسرقون الوطن وما فيه نقبل أيديهم ظلم ما بعده ظلم لكنه لن يدوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: نقطع يد سارق رغيف الخبز ونقبل يد من سرق الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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