الجميل من المجلس الدستوري: الطعن لا يعيق خطة الكهرباء بل يفرض الالتزام بالشفافية

أكد رئيس حزب الكتائب النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له من امام المجلس الدستوري ان "الطعن الذي تقدمنا به لا يوقف خطة الكهرباء بل يفرض الالتزام بمعايير الشفافية"، مشيرا الى اننا "نصر على اللجوء الى المؤسسات الدستورية ومنها المجلس الدستوري لمنع أي تجاوز للقوانين".

ولفت الجميل الى انه "كان يمكن ان نكون اكثر من 10 نواب يوقّعون على هذا الطعن لكن قانون المجلس الدستوري يلزمنا بعشر تواقيع فقط"، مضيفا:"اشكر كل النواب الذين وقّعوا على الطعن بقانون الكهرباء وكسروا كل التوقعات".

ووقع على الطعن كل من النواب: سامي الجميل ، نديم الجميل، الياس حنكش، ​بولا يعقوبيان​ ، ​مروان حمادة​، ​فيصل كرامي​، ​اسامة سعد​، ​علي درويش​، ​جهاد الصمد​، ​نقولا نحاس​.