كميل ابو سليمان: القوات اللبنانية مع رفع الضريبة على فوائد الودائع

أكد وزير العمل كميل ابو سليمان في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "​القوات اللبنانية​ مع رفع الضريبة على فوائد الودائع من 7 الى 10٪؜ على ان يترافق ذلك مع سلة متكاملة من الاصلاحات".

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