شعبة المعلومات أوقفت 23 شخصا من الجنسية السورية بالصويري لدخولهم لبنان خلسة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من توقيف 23 شخصًا من التابعية السورية، بينهم نساء وأطفال، وذلك بتاريخ 8 أيار 2019 في بلدة الصويري- ​البقاع الغربي​؛ بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".

وأوضحت في بلاغ، أـنّ "الموقوفين سُلّموا إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".