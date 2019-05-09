أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "نتيجةً للمتابعة والرصد، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 23 شخصًا من التابعية السورية، بينهم نساء وأطفال، وذلك بتاريخ 8 أيار 2019 في بلدة الصويري- البقاع الغربي؛ بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة".
وأوضحت في بلاغ، أـنّ "الموقوفين سُلّموا إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر شعبة المعلومات أوقفت 23 شخصا من الجنسية السورية بالصويري لدخولهم لبنان خلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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