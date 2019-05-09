بيان اجتماع بكركي: شجب المجتمعون ما حصل من تصادم بين القوى الامنية واهالي المنصورية

أعلن المسؤول الإعلامي في بكركي ​وليد غياض​ أن "البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التقى وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ ورئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ والنائب ​الياس حنكش​ ومدير عام ​كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​، وشجب المجتمعون ما حصل من تصادم بين ​القوى الامنية​ واهالي ​المنصورية​ واطلعوا على ملف الدراسات لدى وزارة الطاقة والامر يقتضي مراجعة السلطات المعنية لايجاد مخرج يساهم في متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للكهرباء".

وكشف غياض انه "حصل اتصال بين البطريرك الراعي والطبيب المشرف على صحة البطريرك صفير ووضعه مستقرّ وهناك تجاوب أفضل من السابق والبطريرك الراعي يطلب من الجميع الصلاة على نية شفاء صفير".