الرئيس عون امام وفد كنائس الشرق الاوسط: السلام على الورق لا ينفع اذا لم تثق به الشعوب

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "سعيه الدائم لتعزيز الحضور المسيحي في الشرق، مؤيدا بذلك توجه مجلس كنائس الشرق الاوسط في الاتجاه نفسه"، معتبرا ان "السلام على الورق لا ينفع اذا لم تثق به الشعوب"، مشيرا الى ان "الاسوار انشئت حول القدس 6 مرات وفي كل مرة كانت تسقط".
وخلال استقباله وفدا من مجلس كنائس الشرق الاوسط برئاسة الامينة العامة للمجلس السيدة ثريا ايلي بشعلاني، طالب الرئيس عون المجلس بـ"مساعدة لبنان في حل مسألة النازحين السوريين من خلال اقناع الدول الغربية بقبول عودتهم في اسرع وقت ممكن الى بلدهم"، لافتا الى ان "اسرائيل اعلنت ان اللاجئين الفلسطينيين سيبقون حيث هم"، وكاشفا انه "اذا بقي في لبنان نصف مليون لاجىء فلسطيني اضافة الى مليون و600 الف نازح سوري فلا يعود للبنان من وجود لأن الديمغرافيا الخاصة به تتغيّر بالكامل".
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