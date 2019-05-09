المالية البحرينية: تلقينا 2.3 مليار دولار كجزء من حزمة مساعدات خليجية

أعلنت ​وزارة المالية​ البحرينية عن "تلقيها 2.3 مليار ​دولار​ كجزء من حزمة مساعدات خليجية أعلن عنها في تشرين أول 2018"، مشيرةً إلى "أنها بصدد استلام الدفعة الثانية بقيمة 2.276 مليار دولار خلال 2019".

وذكرت الوزارة أن "الدعم يسهم في تمكين المملكة من تمويل ​العجز​ في ​الموازنة​ العامة، والإيفاء بمستحقات ​الدين العام​، ومواصلة تنفيذ مبادرات التوازن المالي"، مشيرةً إلى "أنها ستستلم الدفعات المتبقية، وفق الجدول المتفق عليه، بواقع 1.76 مليار دولار في 2020، و1.846 مليار دولار في 2021، كما ستتسلم في 2022 مبلغ 1.421 مليار دولار، و650 مليون دولار في 2023".