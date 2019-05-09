الفاو: ارتفاع الأسعار العالمية للأغذية في أبريل بقيادة الألبان واللحوم

أفادت ​منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة​ "​الفاو​" بإن "ارتفاعا طرأ على أسعار الأغذية في الأسواق العالمية خلال نيسان الماضي، لأعلى مستوى منذ عام، بقيادة اللحوم والألبان"، موضحةً أن "المؤشر الذي يرصد التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية الرئيسية بلغ ، 170 نقطة في نيسان، بارتفاع 1.5 بالمئة مقارنة مع آذار، لكن أقل بنسبة 2.3 بالمئة عن مستوى ذات الفترة من 2018".

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