موغريني: الاتفاق النووي مصلحة أمنية لأوروبا والمنطقة

أعربت مسؤولة ​السياسة​ الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغريني​ عن قلقها من موقف ​إيران​ إزاء ​الاتفاق النووي​، معتبرةً أن "الاتفاق النووي مصلحة أمنية ل​أوروبا​ والمنطقة".

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