كمالوندي: ايران ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية إلى مساره

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ أن "ايران ترغب في إعادة ​الاتفاق النووي​ مع القوى العالمية إلى مساره بعد انسحاب ​الولايات المتحدة​ منه، وذلك بعد يوم من إعلان ​طهران​ أنها ستقلص الالتزام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي"، لافتاً إلى أن "هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة وإعادتها إلى مسارها".

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