ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران تشوبه ثغرات ويجب استكماله

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في حديث لقناة "العربية" أن "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ تشوبه ثغرات ويجب استكماله"، مشيراً الى أنه "يجب حل مسألة برنامج ​الصواريخ​ الباليستية الإيرانية".

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