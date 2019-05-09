روحاني: للإسراع بإعمار المباني السكنية في المناطق المتضررة من السيول

أكّد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ "ضرورة الإسراع في إعمار المباني السكنية في المناطق المتضرّرة من ​السيول​ الأخيرة الّتي شهدتها البلاد".

ولفت في اجتماع مع الناشطين والمسؤولين في مجال الإغاثة والإنقاذ من السيول، إلى أنّ "نظرًا لارتفاع ​درجات الحرارة​ في الأشهر المقبلة، سيتمّ حتّى منتصف شهر تموز المقبل، إعمار وترمیم المباني إن شاء الله، كي يتمكن الأهالي في هذه المناطق من العودة إلى منازلهم".

وشدّد روحاني على "ضرورة إعادة بناء المنازل المتضرّرة حتّى نهاية العام الإيراني الحالي (ينتهي في 20 آذار 2020"، موضحًا أنّ "الأجهزة المعنية مثل لجنة الإمام الخميني للإغاثة ووزارة الداخلية ومؤسسة الإسكان ومقرّ خاتم الأنبياء للإعمار، ستقوم باعادة ترميم المنازل في غضون الأشهر التسعة المقبلة. كما أنّ منظمة الميزانية والتخطيط ستخصّص المبالغ اللازمة للأجهزة ذات الصلة في هذا الشأن".