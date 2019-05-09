أعلنت البحرية الأميركية أنّ "مدمّرة أميركية مزوّدة بصواريخ موجّهة، أجرت مناورات مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين تابعتين للبحرية الهندية وسفينة دوريات فيليبينية، في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه".
في هذا الإطار، لقت قائد المدمرة الأميركية "وليام بي. لورنس"، آندرو جيه. كلوج، إلى أنّ "العمليات الاحترافية مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا في المنطقة، تمثّل فرصًا للبناء على علاقاتنا القوية“.
وقد أرسلت اليابان حاملة الطائرات (إيزومو)، وهي واحدة من حاملتي طائرات كبيرتين لديها، بينما أرسلت الهند المدمّرة (كولكاتا) والناقلة (شاكتي).
ويأتي هذا في أحدث استعراض للقوة البحرية في الممرّ المائي الّذي تُطالب الصين بالسيادة عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر مدمرة أميركية أجرت مناورات مع حاملة طائرات يابانية وسفن هندية وفيليبينية ببحر الصين الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.