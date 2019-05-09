مدمرة أميركية أجرت مناورات مع حاملة طائرات يابانية وسفن هندية وفيليبينية ببحر الصين الجنوبي

أعلنت ​البحرية الأميركية​ أنّ "مدمّرة أميركية مزوّدة ب​صواريخ​ موجّهة، أجرت ​مناورات​ مع حاملة طائرات يابانية وسفينتين تابعتين للبحرية ​الهند​ية وسفينة دوريات فيليبينية، في بحر ​الصين​ الجنوبي المتنازع عليه".

في هذا الإطار، لقت قائد المدمرة الأميركية "وليام بي. لورنس"، آندرو جيه. كلوج، إلى أنّ "العمليات الاحترافية مع حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا في المنطقة، تمثّل فرصًا للبناء على علاقاتنا القوية“.

وقد أرسلت ​اليابان​ حاملة الطائرات (إيزومو)، وهي واحدة من حاملتي طائرات كبيرتين لديها، بينما أرسلت الهند المدمّرة (كولكاتا) والناقلة (شاكتي).

ويأتي هذا في أحدث استعراض للقوة البحرية في الممرّ المائي الّذي تُطالب الصين بالسيادة عليه.