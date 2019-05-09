الاناضول: السلطات التركية ضبطت 39 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "​السلطات التركية​ ضبطت 39 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ولاية ​جناق قلعة​ خلال محاولتهم العبور إلى ​اليونان​ بطريقة غير قانونية"، موضحةً أن "​خفر السواحل التركي​ رصد مجموعة من ​المهاجرين​ على متن زورق قبالة سواحل قضاء أيواجق بجناق قلعة".

وأوضحت أن "قيادة خفر السواحل نفذت عملية في المنطقة، وضبطت 39 مهاجرًا غير نظامي، من ​إيران​ و​أفغانستان​"، مبينةً أن "من بين المهاجرين نساء وأطفال، حيث جرى نقلهم إلى الساحل وتقديم الطعام والملابس لهم، قبل تسليمهم إلى فرع الأجانب في أيواجق المطلة على بحر إيجه".