الاناضول: السلطات التركية ضبطت 39 مهاجرا غير نظامي في بحر إيجه

أفادت وكالة "الاناضول" التركية بان "السلطات التركية ضبطت 39 مهاجرًا غير نظامي قبالة سواحل ولاية جناق قلعة خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية"، موضحةً أن "خفر السواحل التركي رصد مجموعة من المهاجرين على متن زورق قبالة سواحل قضاء أيواجق بجناق قلعة".
وأوضحت أن "قيادة خفر السواحل نفذت عملية في المنطقة، وضبطت 39 مهاجرًا غير نظامي، من إيران وأفغانستان"، مبينةً أن "من بين المهاجرين نساء وأطفال، حيث جرى نقلهم إلى الساحل وتقديم الطعام والملابس لهم، قبل تسليمهم إلى فرع الأجانب في أيواجق المطلة على بحر إيجه".
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