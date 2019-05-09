وزارة التجارة الصينية: بكين تعارض العقوبات الأميركية الأحادية على إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، أنّ "بكين تعارض العقوبات الأميركية من جانب واحد على إيران، وأنّ القيود المفروضة على النفط الإيراني لن تؤدّي سوى إلى مزيد من عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "إيران والصين شريكتان مهمّتان في التجارة، وانّ بكين ستدافع عن حقوق شركاتها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد فرض يوم أمس الأربعاء عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إيرادات طهران من صادرات المعادن الصناعية.
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