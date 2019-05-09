مقتل 5 من الشرطة الأفغانية في هجوم لـ"طالبان" شمالي البلاد

أعلنت ​السلطات الأفغانية​ عن "مقتل 5 أفراد من ​الشرطة​ في هجوم لمسلحي حركة "طالبان" على مخفر بولاية بلخ شمالي البلاد"، مشيرةً إلى أن "مسلحي طالبان هاجموا مخفرًا للشرطة في منطقة خولوم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات".

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