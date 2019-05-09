ميناء دمياط يستقبل 8 سفن ويصدر 18 ألف طن ملح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط سفينتي حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وذلك خلال نشاطها اليوم الخميس.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة في المخطاف الخارجي انتظارًا لإتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2659 طن قمح و724 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39825 من البضائع العامة منها 70 سيارة نقل محملة بـ3848 طن قمح، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 171508 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41753 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1500 طن يوريا و3009 طن رمل و18500 طن ملح و6016 طن كوارتز و3000 طن علف.