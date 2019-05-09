"عَلَّقَ نفسه في ماكينة".. انتحار عامل داخل مصنع كهرباء في العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أقدم عامل، على التخلص من حياته شنقًا داخل مصنع يعمل به في دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس؛ وذلك لمروره بضائقة مالية.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بانتحار محمد.ع.ح.ش" 54 عامًا، عامل، مُقيم بمنطقة "البساتين" بالقاهرة، شنقًا داخل مصنعًا لإنتاج الصناعات المغذية للكهرباء، والذي يعمل به بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتبين من التحريات الأولية أنه تخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حيث علق نفسه في ماكينة بالمصنع.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.