قبل المحادثات.. الصين تتعهد بالانتقام في حال فرضت أمريكا رسوما إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

تعهدت الصين بالانتقام في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما وفرض رسوما إضافية على السلع الصينية، في خطوة تحذيرية صدرت قبل وصول وفد من بكين إلى واشنطن اليوم الخميس لإجراء محادثات لحل الحرب التجارية المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينج، في بكين: "إذا جرى تنفيذ زيادة الرسوم غدا الجمعة فسوف نتخذ إجراءات مضادة".

وقبل المحادثات التي تستمر يومين، أعلن ترامب على نحو مفاجئ بأنه سوف يزيد الرسوم على السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة اعتبارا من يوم الجمعة، قائلا إن المفاوضات مع بكين تتحرك "ببطء شديد".

وقال ترامب للمؤيدين في مسيرة بفلوريدا أمس الأربعاء: "لقد خرقوا الاتفاق.. لا يمكنهم فعل ذلك. وبالتالي سوف يدفعون الثمن".

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وقال كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن المسؤولين الصينيين تراجعوا عن بعض الاتفاقيات التي أبرموها بالفعل.

وإحدى النقاط الشائكة، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية، تتمثل في رفض الصين تمرير قوانين لضمان تنفيذ اتفاق تجاري مستقبلي.

واتهمت الولايات المتحدة الصين بالممارسات التجارية غير النزيهة بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري وتفضيل الشركات المحلية على الأجنبية.

وكانت هذه القضايا محور حرب تجارية لمدة شهور، والتي شهدت حتى الآن فرض أمريكا رسوم على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار وردت الصين بفرض رسوم على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 110 مليار دولار.