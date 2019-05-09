"ضرب دماغه في الحائط".. مزارع يهشم رأس "فران" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أقدم مزارع على قتل جاره "فران"، اليوم الخميس، بعدما أمسك برأسه وضربها بالحائط ولم يتركه إلا وسط بركة من الدماء.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور بعدما تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث طوخ، إشارة من المستشفى بوصول "سمير.ح.م" 49 سنة، فران مصابًا بإصابات خطيرة بالرأس وحالته الصحية سيئة.

وأكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، و"سعيد.م.ا" 38 سنة، مزارع بسبب خلافات الجيرة، ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة، تعدى على إثرها المتهم بالضرب على المجني عليه، ورطم رأسه بحائط محدثًا إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وتبين إصابته بسحجة باليد اليمنى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، التي تحرر عنها المحضر رقم 10992 جنح مركز طوخ لسنة 2019.