تخصيص 2000 متر لإقامة مجمع استهلاكي في جهينة

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ سوهاج، عن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 2000 متر مربع بمدينة جهينة، لإقامة مجمع استهلاكي عليها، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2019، وبناء على الطلب المقدم من المحافظة، وذلك لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لـ " الشركة القابضة للصناعات الغذائية" .

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس:"حريصون على إقامة المزيد من المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بجميع مراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن إقامة المعارض للسلع التموينية والغذائية بجميع قري ومراكز سوهاج المختلفة ، لتلبية كافة متطلبات الأسرة السوهاجية، ومحاربة الغلاء، والبيع بأسعار مخفضة للمواطنين".

وكلف محافظ سوهاج الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بإزالة أي تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة ، مشيراً إلى أن قرارات تخصيص الأراضي تأتي للنفع العام، ولمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة.