فتاة الثانوي وزميلها هربا معًا.. ونفاد الأموال كشف سر تغيبهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، غموض هروب "طالب وطالبة" معا بعد رفضت أسرتيهما خطبتهما.

وتبين أن الطالبين كانا يترددان علي منطقة رمسيس بالقاهرة وشقة مستأجرة بالإسكندرية، وعادا لمدينة بنها لاقتراض أموال من أحد أصدقائهما فنجحت أسرتيهما في العثور عليهما في محطة القطار.

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تحرر محضرًا بالواقعة واتخذت إجراءات البحث عنهما، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتسليمهما لذويهما وأخذ تعهد بحسن رعايتهما.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسين جندية مأمور مركز بنها، بحضور المبلغان "د.أ" ربة منزل، و"ن .أ"، صاحب مخبز، في واقعة تغيب ابنة الأولى، طالبة بالصف الأول الثانوي، ونجل الثاني، الطالب بالصف الأول الثانوي، عن منزلهما، وقررا الوالدين العثور على ابنيهما بمحطة سكك حديد بنها عقب حضورهما لتحصل المتغيب الثاني على مبلغ مالي من أحد أصدقائه، الذي أخبرهم بموعد وصولهما وأنهما كانا يترددان بين منطقة رمسيس بالقاهرة ومدينة الإسكندرية خلال فترة غيابهما.

بسؤال المتغيبين أكدا ما سبق، وقررا أنهما تركا منزل أهلهما لوجود علاقة عاطفية بينهما ورفض الأسرتين لتلك العلاقة، وأضافت المتغيبة الأولى أنهما كانا يعيشان مثل الأزواج في شقة مستأجرة.