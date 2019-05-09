وزير الدفاع يشيد بمقاتلي المنطقة الجنوبية والقضاء على التسلل والتهريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة وضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم تناول الإفطار، والذي يأتي في إطار لقاءاته المستمرة مع رجال القوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الإتجاهات.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها، ونقل القائد العام تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يبذلونه من جهود وتضحيات للدفاع عن أمن الوطن واستقراره والحفاظ على سلامة أراضيه.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بجهود رجال المنطقة الجنوبية في تأمين بوابة مصر الجنوبية والقضاء على كافة أعمال التسلل والتهريب بروح معنوية عالية بانضباط وأداء متميز بجانب الإشراف على تنفيذ الخطط والمشروعات التنموية للدولة في جنوب مصر ودعم المجتمع المدني فى نطاق المسئولية.